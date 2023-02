Abgeordneter Lammert stellt am meisten Fragen an Landesregierung

Was folgt aus Ihren Anfragen, wenn Sie einen Fehler aufdecken oder einen Missstand?

Dann ruft die Landesregierung nicht bei mir an und sagt: Jawohl, Lammert, du hast einen Fehler gefunden, den korrigieren wir jetzt. Aber es gibt Effekte: Zum Beispiel habe ich eine Kleine Anfrage gestellt, als ich in einem Gebiet von extremem Drogenkonsum gehört habe. Es folgte dort eine große Razzia mit Festnahmen. In der Antwort der Landesregierung hieß es nur, man habe das im Blick. Interessant, denn zur Razzia kam es erst, nachdem ich nachgefragt hatte. So manche Antwort führt oftmals auch zu neuen Anfragen oder zu Initiativen der CDU-Fraktion.