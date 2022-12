Ackermann: Gefahr des „Auseinanderdriftens“ der Gesellschaft

In Krisenzeiten seien seelsorgliche Angebote der Kirche besonders gefragt. Es gebe einen „hohen Bedarf an Zuwendung, an Zuhören. Wir haben etwas zu sagen und zu geben“. Die Kirche könne „im spirituellen Bereich, gottesdienstlich, bei der Sinnsuche und beraterisch“ helfen. Er verwies auch auf Hilfen der Kirche für Geflüchtete und die von der Flutkatastrophe im Sommer 2021 getroffenen Menschen unter anderem im Ahrtal.