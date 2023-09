Änderungen bei Drogenkonsum-Muster erschweren Arbeit

Mainz (dpa/lrs) - . Veränderungen beim Drogenkonsum stellen viele Suchtberatungen vor Herausforderungen. „Der Druck in Beratungs- und Unterstützungssystemen ist enorm gestiegen, durch veränderte Konsummuster“, sagte Burkhard Blienert (SPD), Drogenbeauftragter der Bundesregierung, am Mittwoch bei einem Besuch im Drogenhilfezentrum Café Balance in Mainz. Bei der Beratungsstelle seien inzwischen Crack und Amphetamin öfter ein Thema. „Es wird vermehrt Crack geraucht“, sagte Sozialarbeiter Matthias Koll. Zudem zeige sich häufig ein Mischkonsum bei Süchtigen. Klienten auf Crack und Amphetamin seien herausfordernd, da sie sich unberechenbarer, teils auch aggressiv verhielten.