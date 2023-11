Ärzte und Minister Hoch rufen zu Grippeschutzimpfung auf

Mainz (dpa/lrs) - . Die Landesärztekammer und das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz haben auch in diesem Jahr zur Grippeschutzimpfung aufgerufen. „Indem man sich impfen lässt, schützt man nicht nur sich selbst, sondern trägt auch dazu bei, die Ausbreitung der Grippe in der Bevölkerung zu verringern“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) laut Mitteilung vom Mittwoch. Die Grippeschutzimpfung sei gerade für Risikopatienten essenziell - dazu gehörten unter anderem Menschen mit chronischen Krankheiten, schwangere Frauen sowie über 60-Jährige.