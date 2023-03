Ahrflut: Darum geht es für Malu Dreyer vor dem U-Ausschuss

Was weiß man über Dreyers Verhalten in der Flutnacht?

Vergangenes Jahr sind im Zuge des U-Ausschusses Chatprotokolle der Ministerpräsidentin aus der Flutnacht öffentlich geworden. Die Mitschriften belegen, dass Dreyer während der laufenden Katastrophe mit Innenminister Lewentz Kontakt gesucht hatte. Zwischen 21.36 Uhr und 21.44 Uhr tauschte sie mit ihrem Minister sieben Nachrichten aus. Nachrichten, die einerseits die komplette Ahnungslosigkeit der Landesregierung über die laufenden Geschehnisse an der Ahr dokumentieren, die andererseits aber auch belegen, dass Dreyer bemüht war, Informationen einzuholen und ihre Minister miteinander zu vernetzen. So schrieb Dreyer unter anderem: „Ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst morgen Mittag erreicht ist? Ist ja wirklich schlimm. Ist Anne (Spiegel, Anm. d. Red.) auch informiert oder ihre Leute? Sie ist ja echt ein bisschen nervös.“ Der nächste dokumentierte Kontakt folgte dann um 0.50 Uhr, als Lewentz die Ministerpräsidentin per SMS über „ganz traurige Szenen“ an der Ahr und über womöglich Tote informierte. Dreyer antwortete erst wieder um 5.33 Uhr. Innenminister Lewentz gab bei seiner Vernehmung an, keinen Anlass gesehen zu haben, die Ministerpräsidentin von ihrem Personenschutz in der Nacht wecken zu lassen, um sie über die neuesten Entwicklungen im Ahrtal direkt zu informieren.