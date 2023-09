Aiwanger-Affäre: Grünenpolitiker kritisiert Minister Hoch

Grünenpolitiker Lucha, auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, hätte sich gewünscht, dass sämtliche Minister der Landesregierungen an den Gesprächen teilnehmen. „Wir haben in diesem Jahr sehr viele Aktivitäten zur Pharma-Sicherung und Arzneimittelversorgung gemacht, und dieses Thema ist sehr wichtig.“ Dass die Affäre rund um das Flugblatt die Arbeit der Konferenzteilnehmer beeinflussen könnte, davon ging Lucha vor dem Treffen nicht aus. „Ich gehe davon aus, dass wir themenspezifisch arbeiten – das ist der Aufgabe dieser Konferenz.“ Das Causa Aiwanger spiele indes keine Rolle, so Lucha, der zudem darauf hinwies, dass der Hauptansprechpartner für Gesundheitsminister in Bayern ohnehin nicht der Wirtschaftsminister sei, sondern eben der Gesundheitsminister. In Bayern ist das Klaus Holetschek (CSU).