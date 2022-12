Akten zur Flutkatastrophe: Prüfer legt Abschlussbericht vor

In einem bereits veröffentlichten Teilbericht war Seel zu dem Ergebnis gekommen, es sei nicht erkennbar, dass Akten oder Daten mit Absicht nicht vorgelegt worden seien. Die von den „vorlagepflichtigen Stellen“ abgegebenen Vollständigkeitsprüfungen seien nicht zu beanstanden, heißt es in dem Zwischenbericht. Zu diesen Stellen gehören die Polizeipräsidien in Trier und Koblenz, das Polizeipräsidium Einsatz Logistik und Technik, das Landeskriminalamt, das Lagezentrum und das zuständige Referat im Innenministerium.