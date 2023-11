Aktionsplan soll Frauen und Kinder vor Gewalt schützen

Nach Angaben der Ampelkoalition soll mit dem Landesaktionsplan die Istanbul-Konvention zum Schutz bei geschlechtsspezifischer Gewalt umgesetzt werden. Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats zur umfassenden Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Dazu gehören Opferschutz, Prävention und Strafverfolgung sowie die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter in den Verfassungen und Rechtssystemen. In Deutschland trat die Konvention am 1. Februar 2018 in Kraft.