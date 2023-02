Alkohol und Drogen häufiger Unfallursache in Rheinland-Pfalz

Mainz. Mehr Verkehrstote, Verletzte und Unfälle 2022 in Rheinland-Pfalz als im Vorjahr, aber weniger als vor der Pandemie. Diese Bilanz hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz gezogen. Alkohol und Drogen sind jedoch häufiger die Hauptursache von Unfällen – auch das eine Folge der Pandemie. Und die Zahl der Unfälle mit Fahrrädern und Pedelecs hat deutlich zugenommen. Die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen im Überblick.