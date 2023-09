Ampel will Förderperiode für Wasserstoff-Projekte verlängern

Die Abkürzung KIPKI steht für Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. Es ist mit insgesamt 250 Millionen Euro ausgestattet. 180 Millionen Euro können von Städten, Gemeinden und Kreisen abgerufen werden, die jeweilige Höhe hängt an der Einwohnerzahl. Eine bestimmte Eigenbeteiligung der Kommunen wird nicht verlangt. Weitere 60 Millionen Euro werden in einem Wettbewerb für Kommunen und private Unternehmen ausgelobt - genau in diesen Bereich fallen auch die nun länger möglichen Wasserstoffprojekte.