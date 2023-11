Ampelregierung in Rheinland-Pfalz zieht Halbzeitbilanz

Bildung: Im „Mutterland der gebührenfreien Bildung und der Ganztagsschule“, so Dreyer, habe man in den vergangenen sechs Jahren mehr als 10.000 neue Lehrer eingestellt. Noch nie habe es an den Schulen mehr Lehrkräfte gegeben, sagte sie. Viele andere Stellen beklagen jedoch den Lehrermangel. Zudem seien die Schulsozialarbeit ausgebaut, verschiedene Programme zur Förderung und Unterstützung von Schülern aufgelegt worden, zählte Dreyer weiter auf. Auch um den Personalmangel in Kitas kümmere man sich. Derzeit seien 6000 Erzieher in Ausbildung. Die Kita-Sozialarbeit sei ein bundesweites Vorzeigeprojekt.