Analyse zum U-Ausschuss: Fragen zu Dreyers Kommunikation

Wie verteidigte sich Dreyer?

Einer der Vorwürfe der Opposition lautet seit langem, dass es Dreyers Aufgabe als Ministerpräsidentin gewesen wäre, dass zwischen ihren Ministerien - vor allem Umweltministerium und Innenministerium - während der Flut mehr hätte kommuniziert werden müssen. Um so womöglich frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dreyer selbst sagte im U-Ausschuss am Freitag aus, dass die damalige Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) ihr am frühen Abend versichert habe, dass die Staatssekretäre beider Ministerien in Kontakt stünden. „Wenn mir eine Ministerin sagt, dass die Staatssekretäre im Austausch sind, muss ich mich darauf verlassen”, sagte Dreyer. Allerdings ist auch bekannt, dass Erwin Manz (Grüne), Staatssekretär im Umweltministerium, in den entscheidenden Stunden der Flut eine Katastrophenwarnung aus seinem Haus nicht an das Innenministerium weiterleitete.