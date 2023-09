Angeklagter: „Keine relevanten Ideen eingebracht“

Zwei der Mitangeklagten habe er zum ersten Mal in der Verhandlung gesehen, sagte der zuletzt in Bayern wohnhafte Mann. Mit der Zeit habe er sich aus der Telegramm-Chatgruppe herausgehalten. „Ich habe den Fehler gemacht, nicht gleich aus der Gruppe auszutreten“, hieß es am Mittwoch in seiner vorgelesenen Aussage. „Ich war interessiert, vielleicht auch fasziniert von der Idee, die Welt zu verändern und vielleicht auch besser zu machen.“