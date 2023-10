Apotheken planen erneuten Protesttag

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung werden am 15. November erneut viele Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland geschlossen bleiben. Notdienst-Apotheken werden öffnen, wie der Apothekerverband Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Ein Großteil der Apotheken im Land werde aber ganztags geschlossen bleiben. Bereits am 14. Juni hatten sich rund 90 Prozent der Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an dem bundesweiten Apotheken-Protesttag beteiligt, hieß es von den jeweiligen Verbänden.