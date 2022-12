Armut entscheidender Faktor in der Kinder- und Jugendhilfe

Dieser vom ism für das Familienministerium erstellte Bericht gibt an, dass im Landesdurchschnitt 36,7 von 1000 Kindern und Jugendlichen unter 21 Jahren mit erzieherischen Hilfen betreut werden. Dabei gibt es nach den Daten von 2020 erhebliche geografische Unterschiede: In Pirmasens und Idar-Oberstein war dieser sogenannte Eckwert mit jeweils 72,0 doppelt so hoch wie der Durchschnitt. In Koblenz sind es 47,3, in Ludwigshafen 46,0. Unterdurchschnittlich sind die Fallzahlen in der Landeshauptstadt Mainz (35,5) sowie am unteren Ende in den Landkreisen Südwestpfalz (21,2), Westerwaldkreis (19,7) und Mayen-Koblenz (18,1).