Ausschluss von Professor wegen aggressiver E-Mails rechtens

Mainz (dpa/lrs) - . Eine Hochschule darf nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz einen Professor wegen respektloser und herablassender Äußerungen vom Hochschulbetrieb ausschließen. Die nicht näher bezeichnete Hochschule hatte dem Mann im Oktober vorläufig und mit sofortiger Wirkung das Betreten der Diensträume und seine Dienstgeschäfte untersagt, wie das Verwaltungsgericht am Mittwoch mitteilte. Die Hochschulleitung begründete dies damit, dass der Hochschullehrer Vorgesetzte und Kollegen monatelang in E-Mails zunehmend verbal-aggressiv angegangen sei. Dagegen war der Professor in einem Eilverfahren vor Gericht gezogen.