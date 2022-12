„Außergewöhnlicher Politiker“: Lammert würdigt Vogel zum 90.

Bernhard Vogel war der einzige Ministerpräsident, der je ein Land in West- und Ostdeutschland regiert hat. Von 1976 bis 1988 war er Regierungschef in Rheinland-Pfalz, von 1992 bis 2003 regierte er in Thüringen. Er war auch Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.