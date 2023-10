Bätzing-Lichtenthäler: Lage macht es schwer für Faeser

„Das Flüchtlingsthema ist im Moment total dominant und da liegt der Fokus einfach bei ihr.“ Das überlagere landespolitische Themen in Hessen. In anderen Zeiten hätte sich ihr Amt im Bund nicht so sehr auf den Wahlkampf ausgewirkt. Trotz des großen Rückstandes der hessischen Sozialdemokraten gegenüber der CDU in Umfragen wenige Tage vor der Wahl am 8. Oktober bleibt Bätzing-Lichtenthäler optimistisch. „Die Hühner werden am Abend gezählt“, sagte sie. In Rheinland-Pfalz habe es die SPD zweimal geschafft, das Blatt noch zu wenden.