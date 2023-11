Baldauf fordert Zeichen gegen Antisemitismus am 9. November

Als Symbol der Verantwortung gegenüber den Jüdinnen und Juden in Deutschland und als Zeichen der Verbundenheit mit Israel solle an diesem historischen Tag an vielen Ort im Land die israelische Flagge wehen, sagte Baldauf. Er forderte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf, das auch für die öffentlichen Einrichtungen vorzugeben, sofern möglich. „Lassen Sie uns an diesem Gedenktag gemeinsam deutlich machen: Antisemitismus darf nie wieder erstarken in unserem Land!“