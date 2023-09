Baldauf: Kommunen bei Aufnahme von Flüchtlingen am Limit

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Christian Baldauf fordert ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik. Es müsse Kontrollen an den Grenzen geben, um die Migration besser zu kontrollieren, sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Denn nur gemeinsame europäische Lösungen sicherten ein verantwortungsvolles Asylsystem.