Baldauf zu Merz: „Äußerungen politisch höchst unsensibel“

Merz hatte am Sonntag im „ZDF-Sommerinterview“ erklärt, dass er sich eine Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene vorstellen könne. Direkt im Anschluss hagelte es von vielen Seiten - auch innerhalb der CDU Kritik. Die CDU-Bundesschatzmeisterin Julia Klöckner, ehemalige rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende (2010 bis 2022), lobte hingegen Merz für seine Äußerungen: „Klares Sommerinterview von Merz im ZDF zur wirtschaftlichen Stärke unseres Landes, zum Zustand der Demokratie und zur Arbeit der CDU - kein Ausweichen, präzise Vorstellungen - und konkretes Abgrenzen von der AfD. Gut so“, twitterte sie. Zuvor hatte sie in ihrem Tweet einen Tippfehler gehabt und zunächst „Angrenzung von der AfD“ geschrieben. Das sorgte für einige spöttische Kommentare, woraufhin Klöckner den Beitrag löschte und ihr Statement neu postete. Am Montag stellte sie in einer Pressemitteilung dann aber noch einmal klar: „Für uns als Union gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD, ganz gleich auf welcher Ebene.“