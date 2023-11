Barley: Rechtsruck in Europa verhindern

Mainz (dpa/lrs) - . Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, hat beim Landesparteitag der rheinland-pfälzischen SPD gefordert, einen weiteren Rechtsruck in Europa zu verhindern. „Dass, was wir in Deutschland erleben, der Drift nach rechts, vor allem der Konservativen, der hier droht, ist in Europa längst Alltag - und zwar in den Mitgliedstaaten und auch im Europäischen Parlament“, sagte Barley. Sie betonte vor diesem Hintergrund die Bedeutung der Europawahl im Juni 2024. Die vom Bundesvorstand nominierte SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl forderte die Delegierten auf, die Wahl genauso wichtig zu nehmen wie eine Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl.