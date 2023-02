Barmer-Report: Pflegeheime besonders von Corona getroffen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Corona-Pandemie hat die Pflegeheime in Rheinland-Pfalz besonders getroffen - sowohl Bewohner als auch Pflegekräfte. Das geht aus dem aktuellen Barmer-Pflegereport hervor, der von Wissenschaftlern der Universität im Auftrag der Krankenkasse erarbeitet und am Freitag in Mainz vorgestellt wurde. Bei den Coronawellen im März und Juli 2022 meldeten sich demnach so viele Beschäftigte in Pflegeheimen wegen einer Corona-Infektion krank wie in den beiden Vorjahren nicht.