Beck gratuliert Phantom-Bundestagsabgeordnetem Mierscheid

Die Kunstfigur Mierscheid war Ende 1979 von mehreren SPD-Bundestagsabgeordneten in Bonn erfunden worden. Der laut Vita katholische Mierscheid, gelernter Schneider, Vater von vier Kindern aus dem Hunsrück, sollte laut Legende Nachrücker für den gestorbenen Politiker Carlo Schmid sein. Die Idee der Genossen hinter dem Phantom: Man wollte die Abgeordneten „von Zeit zu Zeit an das wahre Leben erinnern, was durchaus auch mal lustig sein darf“.