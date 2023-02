Bei Angriff auf Polizisten nur Aufnahmen von einer Bodycam

Mainz/Trier (dpa/lrs) - . Nach dem brutalen Angriff auf Polizisten in Trier liegen vorerst nur Aufnahmen von einer einzigen Bodycam vor. Das teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags in Mainz mit. Der Inspekteur der Polizei des Landes, Friedel Durben, sagte, in der Nacht auf vergangenen Freitag seien vor einer Trierer Diskothek 13 Polizisten den bis zu rund 40, unter anderem mit Schaufeln und vielen Flaschen bewaffneten, Angreifern gegenübergestanden.