Berater: Im Flutgebiet geschädigten Gebäude aufsuchen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Berater der sogenannten Aufsuchenden Hilfe im Ahr-Flutgebiet wollen bis zum Sommer alle geschädigten Gebäude aufgesucht haben. „Bis Jahresmitte 2023 will man in jedem Dorf, in jeder Stadt, an jedem Haus im Flutgebiet geklingelt haben und fragen: „Wie können wir Ihnen helfen?““, teilte die rheinland-pfälzische SPD-Innenstaatssekretärin und Wiederaufbaubeauftragte Nicole Steingaß am Dienstag mit.