Bernhard Vogel wird 90: „Ein Großer der deutschen Politik“

Speyer (dpa) - . Am 90. Geburtstag von Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel haben Wegbegleiter den CDU-Politiker bei einer Feierstunde gewürdigt. „Ich danke Ihnen für alles, was Sie für unser Land getan haben“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Vogels Heimatstadt Speyer. „Erst die Menschen, dann das Land, dann die Partei“ - so habe Vogel gedacht und gehandelt. „Eigentlich hätten Sie heute auch 120 Jahre alt werden können, denn Sie haben ein so volles und reiches Leben“, meinte Dreyer vor Ehrengästen im Technik Museum der Domstadt am Rhein.