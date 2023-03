Berufsschullehrer fordern Bildungsgipfel zu KI

Mainz (dpa/lrs) - . Der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz (vlbs) fordert von Ministerin Stefanie Hubig (SPD) einen Bildungsgipfel zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) an Schulen. „Wir brauchen dringend Richtlinien für die Nutzung von ChatGPT im Unterricht“, heißt es in einer Mitteilung des vlbs-Landesvorsitzenden Harry Wunschel vom Donnerstag. Es müsse geklärt werden, wie eine sinnvolle und gerechte Nutzung einer KI im Unterricht aussehen kann.