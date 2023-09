Biden: Auf dem Weg zum G20-Gipfel Zwischenstopp in Ramstein

In der Vergangenheit hatten immer wieder hochrangige US-Vertreter kurz Halt in der Westpfalz gemacht - vor allem zum Tanken. 2019 war Vizepräsident Mike Pence und 2018 Präsident Donald Trump in Ramstein, zuvor etwa auch Trumps Amtsvorgänger Barack Obama und Bill Clinton. Biden hatte erst im Februar auf dem Weg nach Polen und in die Ukraine kurz auf der riesigen US-Luftwaffenbasis Station gemacht.