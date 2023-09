Bildungsministerin: Schulen gut gerüstet für neues Schuljahr

Mainz (dpa/lrs) - . Rund 1750 neue Lehrkräfte treten zum Schuljahr 2023/24 ihren Dienst in Rheinland-Pfalz an. Davon seien 820 zusätzliche Stellen, berichtete Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag beim Besuch einer Integrierten Gesamtschule in Mainz anlässlich des Schulstarts. Diesen sollen vor allem für die Sprachförderung, Inklusion und Ganztagsbetreuung eingesetzt werden.