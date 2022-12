Bildungsministerium will schulische Inklusion voranbringen

Mainz (dpa/lrs) - . Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung soll in Rheinland-Pfalz in den beiden kommenden Jahren verstärkt vorangebracht werden. „Für die Inklusion stellen wir 60 Millionen Euro zur Verfügung“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in der Landtagsdebatte zum Bildungsetat mit einem Umfang von 5,8 Milliarden Euro am Donnerstag in Mainz. Im Mittelpunkt des Doppelhaushalts für 2023/24 stehe die Chancengleichheit, die Bildungsgerechtigkeit. „Wir müssen jedes Kind in Rheinland-Pfalz stark für die Zukunft machen.“