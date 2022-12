Bischof Kohlgraf schließt Benedikt in Gebet ein

Mainz (dpa/lrs) - . Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat in seinem Jahresschlussgottesdienst an den emeritierten Papst Benedikt erinnert. So kurz nach dessen Tod sei es verfrüht, sein Lebenswerk zu bewerten, sagte der Geistliche nach dem vorab verbreiteten Manuskript am Samstag im Mainzer Dom. „Im Letzten ist das die Sache Gottes selbst.“ Er schließe ihn aber ins Gebet ein und sei dankbar für sein Wirken in der Kirche. Benedikt sei „wohl mit großem Vertrauen vor das Angesicht seines Schöpfers getreten“.