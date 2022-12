Bischof: Missbrauch mitverantwortlich für Kirchenaustritte

Mit Blick auf die zahlreichen aktuellen Krisen wie Inflation und der Krieg in der Ukraine sowie die Sorgen vieler Leute wegen nicht mehr bezahlbarer Rechnungen und des Klimawandels sagte Kohlgraf, dass diese Erfahrungen die Menschen nicht zwangsläufig zum Glauben und zur Kirche zurückführten. Es gebe unterschiedliche Einschätzungen dazu, welche Bedeutung Religionen in Zukunft spielen werde. „Die Prophezeiungen, die das Ende von Religiosität beschreiben, haben sich in der Vergangenheit nicht bestätigt“, betonte er. Daher bleibe es spannend zu beobachten, welche Rolle Religion in anderen Formen in der Zukunft spielen werde.