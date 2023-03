Bischof nimmt Stellung zu Studie über sexuelle Gewalt

Mainz (dpa) - . Fünf Tage nach der Vorlage einer Studie über sexuelle Gewalt im Bistum Mainz will Bischof Peter Kohlgraf bei einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch ausführlich zu den Ergebnissen der Untersuchung Stellung nehmen. Die Studie des vom Bistum beauftragten unabhängigen Rechtsanwalts Ulrich Weber hatte ergeben, dass jahrzehntelang Fälle von sexueller Gewalt nicht konsequent verfolgt, teils verschwiegen und verharmlost wurden. Kohlgraf hatte am Freitag in einer ersten kurzen Stellungnahme nach der Veröffentlichung von „erschreckenden Ergebnissen“ und „Verbrechen“ gesprochen. Ein ganzes System habe versagt.