Bischof Wiesemann: Waffeneinsatz kann gerechtfertigt sein

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung erinnerte am Sonntagmorgen an „die Gemeinschaft stiftende Kraft der Weihnachtsbotschaft“. „Als Menschen sind wir aufeinander angewiesen. Wir sind bestimmt, füreinander da zu sein“, sagte er am zweiten Weihnachtsfeiertag nach einer Mitteilung in dem Gottesdienst in der Frankfurter Katharinenkirche. Darauf weise die biblische Geburtsgeschichte Jesu hin. „Das Kind in der Krippe ist angewiesen darauf, dass seine Eltern für es da sind. Maria und Josef sind aufeinander angewiesen und darauf, dass andere für sie da sind.“ Von Jesus Christus und seinem Leben gehe deshalb die Botschaft aus: „Seid füreinander da! Sucht Frieden auf Erden.“ Das Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) umfasst auch Teile von Rheinland-Pfalz.