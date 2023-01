Bistümer legen Kondolenzbuch für Benedikt XVI. aus

Speyer/Trier/Mainz (dpa/lrs) - . Das Bistum Speyer hat am Montag im südlichen Seitenschiff des Doms ein Kondolenzbuch für den gestorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. ausgelegt. Bischof Karl-Heinz Wiesemann feiert am Dienstag (18.00 Uhr) im Dom ein Requiem für den früheren Pontifex und hat zudem die Pfarreien im Bistum aufgerufen, bis zum Begräbnis von Benedikt XVI. am Donnerstag (5. Januar) in Rom an allen Kirchen Trauerbeflaggung anzubringen und in allen Gottesdiensten für den Gestorbenen zu beten. Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., besuchte zweimal den Speyerer Dom.