Brandanschlag: Verbände erhoffen sich „Signalwirkung“

Rund 32 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag wird am Montag das Urteil in dem Prozess erwartet. Der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana war 1991 infolge der Flammen in Saarlouis gestorben. Vor dem OLG Koblenz ist seit November 2022 ein 52 Jahre alter Deutscher unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes in 20 Fällen angeklagt.