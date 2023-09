Brandanschlag: Verteidigung für Haftstrafe wegen Beihilfe

In dem Prozess plädierten sowohl Anklage als auch Verteidigung für die Anwendung von Jugendrecht, da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war. Damit liegt die Höchststrafe in diesem Prozess bei 10 Jahren. Die Anklage hatte am Montag neun Jahre und sechs Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Das Urteil wird am 9. Oktober erwartet.