Briefe im Gebüsch und Katzen als Spione

Erfahren die Datenschützer von Verstößen, gehen sie den Fällen nach, wie Kugelmann erläuterte. Das führte 2022 unter anderem in 46 Fällen zu Verwarnungen und in 65 zu Anweisungen. Viermal sprach die Behörde Bußgelder aus. In 21 Fällen führten Verstöße zu Klagen. Künftig wollen sich die Experten verstärkt mit den Themen künstliche Intelligenz, Digitalisierung in der Verwaltung sowie mit Daten in der Biotechnologie beschäftigen. Sie planen, Unternehmen und Behörden stärker unterstützend zu beraten und weniger Repressionen auszusprechen.