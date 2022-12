Bürger können sich bei Aktionsplan gegen Lärm einbringen

Mainz (dpa/lrs) - . Anregungen und Vorschläge von Bürgern sollen den Schutz der Rheinland-Pfälzer vor Lärm verbessern und möglichst in einen neuen Aktionsplan des Landes einfließen. Bis Ende Februar 2023 können Ideen auf einer Online-Beteiligungsplattform, per Mail oder Post eingereicht werden, wie das Umweltministerium in Mainz am Freitag mitteilte.