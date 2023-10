Bundesweite Razzia: Erneuter Schlag gegen Vereinte Patrioten

Weitere Durchsuchungen und Festnahmen gab es bei der Razzia in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Unterdessen läuft in Koblenz gegen die im April fünf verhafteten Mitgliedern der „Vereinten Patrioten“ weiter. Auf der Anklagebank sitzt auch Elisabeth R., eine frühere Religionslehrerin an einem Gymnasium in Mainz-Gonsenheim, die auch lange Zeit in Wiesbaden gelebt hat. Sie wurde im Oktober an ihrem späteren Wohnort Flöha in Sachsen festgenommen. Ein anderer Hauptverdächtiger, der frühere NVA-Soldat Thomas O. (56), wurde im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße verhaftet. Alle Angeklagten werden dem Spektrum der Reichsbürger zugerechnet.