CDU-Abgeordnete Beilstein verabschiedet sich mit Empfehlung

Mainz (dpa/lrs) - . Einige Wochen vor ihrem Ausscheiden aus dem rheinland-pfälzischen Landtag hat die CDU-Abgeordnete Anke Beilstein sich nach ihrer letzten Rede mit einer Empfehlung vom Plenum verabschiedet. „Feiert doch in Zukunft nochmal gemeinsam Fassenacht“, sagte Beilstein am Donnerstag im Parlament in Mainz. Die Tradition des gemeinsamen Feierns sei in der Corona-Pandemie verloren gegangen, sie fördere aber das Miteinander. Beilstein gehört seit 2006 dem Landtag an, wird nun aber zum November neue Landrätin im Kreis Cochem-Zell.