CDU-Abgeordnete fordert mehr Geld für Frauenhäuser

Mainz (dpa/lrs) - . Kurz vor Weihnachten ist in den 18 Frauenhäusern von Rheinland-Pfalz nach Angaben der CDU-Abgeordneten Ellen Demuth kein Platz mehr frei. In der Landtagsdebatte über den Haushalt des Familien- und Frauenministeriums sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende am Dienstag in Mainz: „Wir haben vier Tage vor Weihnachten, es ist kein einziger Platz mehr frei.“ Dabei sei bekannt, dass häusliche Gewalt über Weihnachten zunehme.