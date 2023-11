CDU-Fraktion will mehr Praxisanteil in Erzieherausbildung

Mainz (dpa/lrs) - . Die CDU-Fraktion setzt sich für eine praxisnähere Ausbildung für den Erzieherberuf in Rheinland-Pfalz ein. Die Ausbildung sollte frühzeitig praktische Erfahrungen in Kindertagesstätten, Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen beinhalten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl am Montag in Mainz. Damit könnte sichergestellt werden, dass die Absolventinnen und Absolventen gut auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet seien.