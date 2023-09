CDU-Fraktion wirbt für mobile Schwimmcontainer

Die Christdemokraten orientieren sich bei ihren Vorschlägen an einem Modellprojekt im Nachbarland Nordrhein-Westfalen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat bereits Offenheit für das Vorhaben signalisiert. Der Innenausschuss des Landtags in Mainz wird sich in Kürze mit dem Thema befassen.