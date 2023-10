CDU-Fraktionschef lässt bei Kritik am ZDF nicht locker

Mainz (dpa) - . Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder lässt bei seiner Kritik am Umgang des ZDF mit einem Tweet des Satirikers Jan Böhmermann zu CDU-Chef Friedrich Merz nicht locker. In einem der Deutschen Presse-Agentur in Mainz vorliegenden Brief fordert der Christdemokrat den ZDF-Intendanten Norbert Himmler erneut auf, Auskunft über die interne Aufarbeitung des Falls und Konsequenzen zum Verhindern ähnlicher Vorgänge in der Zukunft zu geben.