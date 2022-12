CDU-Fraktionschef verlangt mehr Geld für die Bildung

Insbesondere die aktuelle Betreuungskrise in Folge von zu wenig Personal und Arbeitsbedingungen am Limit wirke sich zu Lasten von Kindern und Eltern aus. Daher müsse die Landesregierung endlich in die frühkindliche Bildung investieren. In Zeiten, in denen der Anteil der Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund wachse, sei die Sprachförderung elementar für gelingende Integration. Aus diesem Grund forderte Baldauf die Landesregierung auf, 15 Millionen Euro in Programme für die Sprachförderung in Kitas zu investieren, um in Zukunft wegfallende Bundeszuschüsse auszugleichen. Auch pädagogische Konzepte zur Bewältigung von Lernrückständen müssten stärker unterstützt werden, sagte Baldauf.