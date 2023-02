CDU macht Geflüchtete und Medizinstudienplätze zum Thema

Ein weiteres Thema der Unionsfraktion für die beiden Plenartage an diesem Mittwoch und Donnerstag ist die Forderung nach einem Kapazitätsausbau im Medizinstudium. In Rheinland-Pfalz müssten unverzüglich mindestens 200 zusätzliche Studienplätze pro Jahr für Humanmedizin geschaffen werden, um junge Menschen als Nachwuchsärzte zu gewinnen. Die zusätzlichen Plätze könnten so gestaltet werden, dass Absolventen nach ihrem Studium in Rheinland-Pfalz blieben, sagte der CDU-Gesundheitsexperte Christoph Gensch. „Man muss es nur wollen und machen.“