CDU mit Nachwuchsförderprogramm: „Keine Kaderschmiede“

Mainz (dpa/lrs) - . Mit der Fortsetzung ihres Nachwuchsförderprogramms will die CDU Rheinland-Pfalz neue Kräfte für die Partei gewinnen. „Wir wollen politisches Engagement mit Sachverstand unterfüttern sowie Hemmschwellen abbauen und vor allem auch darüber reden, wofür unsere CDU steht“, sagte CDU-Landeschef Christian Baldauf am Donnerstag in Mainz. Ein „erster Baustein“ sei die Kommunal- und Europawahl im nächsten Jahr. „Hier wollen wir möglichst viele Menschen begeistern, bei uns mitzuarbeiten“, betonte der Pfälzer.