Darum gibt CDU-Politiker Baldauf den Fraktionsvorsitz auf

Christian Baldauf (CDU) spricht vor der Wahl beim Landesparteitag in Wittlich. (© Harald Tittel/dpa/Archivbild)

Am 31. März will Baldauf seinen Posten in der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion räumen. Überraschend kommt der Schritt nicht unbedingt. Über Nachfolger wird bereits spekuliert.